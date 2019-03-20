У Хартли теперь три камня бесконечности. Твиттер "Авангарда" шутит после победы над "Барысом"

Официальный Твиттер "Авангарда" сравнил главного тренера Боба Хартли с героем фильмов и комиксов Marvel Таносом. Омичи сегодня одержали третью победу в серии второго раунда Кубка Гагарина над "Барысом" (3:1).

Хартли запечатлен на фото в перчатке с тремя камнями бесконечности (шесть камней огромной силы, описанные в комиксах издательства Marvel – прим. "СЭ"), намекая на количество побед в противостоянии с "Барысом". Счет в серии - 3-1 в пользу "Авангарда".

Следующая встреча между командами состоится 22 марта в Казахстане.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей