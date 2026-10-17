У главного тренера «Спартака» Алексея Жамнова умерла мать

У главного тренера «Спартака» Алексея Жамнова скончалась мать, сообщает пресс-служба московского клуба.

«От лица руководства, всей команды и преданных болельщиков «Спартака» хотим выразить самые искренние слова поддержки нашему главному тренеру Алексею Жамнову в связи с уходом из жизни его мамы. Алексей Юрьевич, примите наши глубокие соболезнования! Мы всегда рядом и скорбим вместе с Вами. Сил Вам и Вашей семье в это непростое время! Светлая память!» — говорится в заявлении клуба.

Жамнов возглавляет «Спартак» с марта 2023 года.