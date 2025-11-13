У форварда «Металлурга» Джонсона украли паспорт в Нидерландах
У нападающего «Металлурга» Люка Джонсона украли паспорт в Нидерландах, сообщил главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин.
«Там вообще комичная история. Насколько я знаю, у него в Нидерландах украли паспорт. Я все забываю уточнить у Евгения Николаевича, как обстоят дела. Мы отпустили его на две недели, потом он должен был вернуться и начать серьезную реабилитацию, но сейчас игры через день, дальневосточная поездка — руки не доходят спросить», — цитирует Разина пресс-служба клуба.
Джонсон выступает за «Металлург» с 2023 года. 31-летний американец в этом сезоне провел 13 матчей и набрал 7 (2+5) очков в FONBET Чемпионате КХЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|25
|16
|9
|34
|3
|Авангард
|24
|14
|10
|31
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|26
|13
|13
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|24
|15
|9
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
Результаты / календарь
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
|13.11
|16:30
|Авангард – Трактор
|- : -
|13.11
|19:00
|Ак Барс – Динамо М
|- : -
