У ЦСКА появится новый спорткомплекс на Ленинградском проспекте

Компания «Роснефть» совместно с Министерством обороны РФ и правительством Москвы построят новый спорткомплекс для ЦСКА на Ленинградском проспекте, сообщает пресс-служба компании. Вместимость его составит не менее 10 тысяч зрителей.

В «Роснефти» заверили, что новая многофункциональная арена поможет укрепить имидж ЦСКА как одного из грандов мирового хоккея.

Проект предусматривает также проведение матчей по баскетболу, волейболу, гандболу, теннису и другим спортивным соревнованиям, а также культурно-массовых мероприятий и концертов.

Планируется организовать современную тренировочную базу хоккейного ЦСКА с двумя катками и ареной вместимостью до 2500 человек.

При этом строительство жилых комплексов на территории не предусматривается. Окончательное решение по проекту застройки территории будет принято после публичных слушаний.