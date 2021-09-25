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У ЦСКА отрицательная разница шайб после 11 матчей под руководством Сергея Федорова

19:55
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«Трактор» на своем льду одержал волевую победу над ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.

«Трактор» набрал 15 очков и поднялся на 2-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА прервал победную серию из трех матчей и с 14 очками занимает 3-е место на Западе.

Под руководством нового главного тренера Сергея Федорова красно-синие провели 11 матчей. И пока у команды отрицательная разница шайб — 26:27.

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Иван Шитик все материалы автора

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