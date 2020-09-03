Матч Континентальной хоккейной лиги между рижским «Динамо» и «Барысом» находится под угрозой срыва из-за коронавируса у одного из арбитров встречи, сообщает TV3 Sport.

По данным источника, остальные арбитры являются контактными лицами, поэтому не могут работать на матче. На данный момент идут поиски местных судей, которые смогли бы отработать на игре.

Матч «Динамо» Рига — «Барыс» состоится сегодня, 3 сентября. Начало — уже через три часа, в 17.00 (мск).