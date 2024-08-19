Турнир имени Пучкова 2024: расписание матчей клубов КХЛ в Санкт-Петербурге

Турнир имени Пучкова пройдет с 22 по 29 августа в Санкт-Петербурге

Турнир имени Николая Пучкова пройдет с 22 по 29 августа в Санкт-Петербурге в Хоккейном городе и в Ледовом дворце. В соревнованиях примут участие СКА, «Ак Барс», «Куньлунь Ред Стар», «Северсталь», «Сочи», а также олимпийская сборная России.

Расписание турнира имени Пучкова-2024

22 августа

11.00, Сборная России — «Сочи»

15.00, «Ак Барс» — «Куньлунь Ред Стар»

23 августа

15.00, «Ак Барс» — «Северсталь»

19.30, СКА — «Сочи»

24 августа

11.00, Сборная России — «Куньлунь Ред Стар»

25 августа

12.00, «Северсталь» — «Куньлунь Ред Стар»

17.00, СКА — «Ак Барс»

26 августа

15.00, «Северсталь» — «Сочи»

19.30, Сборная России — «Ак Барс»

27 августа

15.00, «Сочи» — «Куньлунь Ред Стар»

19.30, СКА — «Северсталь»

29 августа

19.30, СКА — Сборная России

Предсезонный хоккейный турнир в Ленинграде был учреждён в конце 60-х и проводился до 1991 года. С 2007 года турнир стал носить имя Николая Пучкова.