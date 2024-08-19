Турнир имени Пучкова 2024: расписание матчей клубов КХЛ в Санкт-Петербурге
Турнир имени Николая Пучкова пройдет с 22 по 29 августа в Санкт-Петербурге в Хоккейном городе и в Ледовом дворце. В соревнованиях примут участие СКА, «Ак Барс», «Куньлунь Ред Стар», «Северсталь», «Сочи», а также олимпийская сборная России.
Расписание турнира имени Пучкова-2024
22 августа
11.00, Сборная России — «Сочи»
15.00, «Ак Барс» — «Куньлунь Ред Стар»
23 августа
15.00, «Ак Барс» — «Северсталь»
19.30, СКА — «Сочи»
24 августа
11.00, Сборная России — «Куньлунь Ред Стар»
25 августа
12.00, «Северсталь» — «Куньлунь Ред Стар»
17.00, СКА — «Ак Барс»
26 августа
15.00, «Северсталь» — «Сочи»
19.30, Сборная России — «Ак Барс»
27 августа
15.00, «Сочи» — «Куньлунь Ред Стар»
19.30, СКА — «Северсталь»
29 августа
19.30, СКА — Сборная России
Предсезонный хоккейный турнир в Ленинграде был учреждён в конце 60-х и проводился до 1991 года. С 2007 года турнир стал носить имя Николая Пучкова.
|Восточная конференция
|И
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|Авангард
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|2
|Автомобилист
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|3
|Адмирал
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|4
|Ак Барс
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|5
|Амур
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|6
|Барыс
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|7
|Лада
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|8
|Металлург Мг
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|0
|9
|Нефтехимик
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|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
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|0
|0
|11
|Сибирь
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|0
|12
|Трактор
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|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
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|2
|Динамо Мн
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|0
|0
|3
|Динамо М
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|0
|0
|4
|Куньлунь РС
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|5
|Локомотив
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|6
|Северсталь
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|7
|СКА
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|8
|Сочи
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|9
|Спартак
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|0
|0
|0
|10
|Торпедо
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|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
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|0
|0
|0
|3.09
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Металлург Мг – Локомотив
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