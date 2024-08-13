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Турнир имени Николая Пучкова: даты проведения и состав участников в Санкт-Петербурге 2024

Турнир имени Пучкова в 2024 году пройдет с 22 по 29 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Хоккеисты СКА.
Фото ХК СКА

Турнир имени Николая Пучкова пройдет с 22 по 29 августа в Санкт-Петербурге. 22 августа оба матча состоятся в Хоккейном городе. С 23 по 29 августа все игры турнира пройдут в Ледовом дворце.

В соревнованиях примут участие СКА, «Ак Барс», «Куньлунь Ред Стар», «Северсталь», «Сочи», а также олимпийская сборная России.

Расписание турнира имени Пучкова-2024

22 августа

11.00, Сборная России — «Сочи»

15.00, «Ак Барс» — «Куньлунь Ред Стар»

23 августа

15.00, «Ак Барс» — «Северсталь»

19.30, СКА — «Сочи»

24 августа

11.00, Сборная России — «Куньлунь Ред Стар»

25 августа

12.00, «Северсталь» — «Куньлунь Ред Стар»

17.00, СКА — «Ак Барс»

26 августа

15.00, «Северсталь» — «Сочи»

19.30, Сборная России — «Ак Барс»

27 августа

15.00, «Сочи» — «Куньлунь Ред Стар»

19.30, СКА — «Северсталь»

29 августа

19.30, СКА — Сборная России

Предсезонный хоккейный турнир в Ленинграде был учреждён в конце 60-х и проводился до 1991 года. После семилетнего перерыва летний хоккей вернулся в Петербург в 1999 году, но тогда участие в турнире принимали только местные команды. В 2000 году соревнования были посвящены памяти тренера Николая Никитина. С 2007 года турнир стал носить имя Николая Пучкова.

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября. В матче за Кубок Открытия сыграют финалисты прошлого розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» и «Локомотив».

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК СКА
ХК Сочи
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