Тульский клуб АКМ подал заявку на участие в КХЛ

АКМ подал заявку на участие в FONBET Чемпионате КХЛ, сообщает пресс-служба тульского клуба.

«При этом мы полностью согласны с комментарием президента лиги Алексея Морозова о несоответствии ледового дворца в Туле требованиям КХЛ. В настоящее время найдено решение выхода из данной ситуации, определен подрядчик, делаются расчеты для приведения ледового дворца в Туле в соответствие с требованиями лиги», — цитирует ТАСС пресс-службу клуба.

АКМ основан в 2021 году и выступает в ВХЛ. В этом сезоне тульский клуб набрал 36 очков после 26 матчей и занимает 6-е место в таблице.