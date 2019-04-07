Туктамышева пожелала удачи СКА в шестом матче финальной серии с ЦСКА

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пожелала удачи СКА в шестом матче финальной серии Западной конференции против ЦСКА. После пяти игр счет в серии 3:2 в пользу московского клуба.

– Приходи и поддержи ребят на пути к чемпионству! Вперед, СКА, – написала Туктамышева в своем Инстаграме.

Матч начался в 17.00 по московскому времени.

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