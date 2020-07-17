Трямкин заработает в «Автомобилисте» до 30 миллионов рублей

Как стало известно «СЭ», базовая часть зарплаты защитника Никиты Трямкина, который подписал однолетний контракт с «Автомобилистом», составляет 25 миллионов рублей. Еще 5 миллионов 25-летний хоккеист может получить благодаря бонусам в случае, если наберет прописанное в соглашение количество очков.

В сезоне-2019/20 Трямкин набрал 11 (2+9) очков в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также отметился 2 передачами в 5 встречах прерванного из-за пандемии коронавируса плей-офф.