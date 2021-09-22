Трямкин забросил первую шайбу в сезоне после эффектного индивидуального прохода

Капитан «Автомобилиста» Никита Трмякин отметился эффектной шайбой в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо».

Защитник подхватил шайбу в средней зоне, вбросил ее в зону соперника. Сам подобрал ее за воротами и выкатил на пятак, откуда направил шайбу в ворота.

Это первый гол Трямкина в нынешнем сезоне.