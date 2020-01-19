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Трямкин примет решение о месте продолжения карьеры по окончании сезона

14:39
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Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин отметил, что вопрос о возможном возвращении в НХЛ он рассмотрит после окончания сезона.

Сегодня агент Трямкина Тодд Даймонд в интервью TSN рассказал о желании 25-летнего игрока подписать контракт с «Ванкувером».

- Вопрос касательно своего контракта я отложил до конца сезона, — цитирует Трямкина «РИА Новости».

25-летний россиянин в этом сезоне набрал 11 (2+9) очков в 44 матчах при показателе полезности «+7». В составе «Ванкувера» он провел два сезона, после чего в 2017 году вернулся в Екатеринбург.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200119/1563599111.html

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