Трямкин после травмы отправился на выезд с «Автомобилистом»

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин вернулся в состав и отправился с командой на выездные матчи со «Спартаком» и «Сибирью», сообщила пресс-служба клуба.

Хоккеист из-за травмы не играл с 15 сентября 2025 года. 31-летний Трямкин в текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ сыграл четыре матча и не отметился результативными действиями. Последние три матча Трямкин провел на тренерском мостике «Автомобилиста».

«Автомобилист» набрал 35 очков в 30 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице. Со «Спартаком» команда сыграет 27 ноября, а с «Сибирью» 29 ноября.