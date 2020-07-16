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Трямкин подписал новый контракт с «Автомобилистом»

14:16
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«Автомобилист» объявил о продлении контракта с воспитанником клуба Никитой Трямкиным. 25-летний защитник заключил соглашение на один сезон.

Трямкин был выбран «Ванкувером» в третьем раунде драфте-2014. В 2015 году он некоторое время выступал за команду, проведя 13 матчей и отметившись 2 (1+1) очками. После этого хоккеист вернулся в Россию. Всего в КХЛ защитник провел 338 матчей и набрал 75 (23+52) очков.

Дополнительная информация:

http://www.hc-avto.ru/news/5899/

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