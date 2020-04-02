Трямкин не собирается выступать в АХЛ

Агент защитника «Автомобилиста» Никиты Трямкина Тодд Даймонд подтвердил, что игрок снова намерен попробовать закрепиться в составе «Ванкувера». Однако он отметил, что в АХЛ 25-летний россиянин выступать не собирается.

— Я не вижу в этом смысла. Такой сценарий развития событий не рассматривается, — приводит слова агента в Twitter журналист радиостанции TSN 1040 Рик Даливал.

Трямкин был выбран «Ванкувером» в третьем раунде драфте-2014. В 2015 году он некоторое время выступал за команду, проведя 13 матчей и отметившись 2 (1+1) очками. После этого хоккеист вернулся в Россию.

Всего в КХЛ защитник провел 338 матчей и набрал 75 (23+52) очков.