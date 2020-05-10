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Трушков вернулся в «Спартак»

15:07
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«Спартак» заключил двусторонний контракт с голкипером Александром Трушковым. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает официальный сайт КХЛ.

23-летний Трушков выступал в системе «Спартака» с 2013 года. В нынешнем сезоне вратарь играл в составе фарм-клуба в ВХЛ.

19 декабря 2019 года «Спартак» обменял Трушкова в «Адмирал». В 12 матчах регулярного чемпионата КХЛ голкипер одержал две победы при проценте отраженных бросков 90,8 и коэффициенте надежности 3,21.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/05/10/469356.html

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