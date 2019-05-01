Защитники Всеволод Сорокин, Дмитрий Калинин, Михаил Григорьев, а также нападающие Бен Максвелл, Артем Воронин, Максим Трунев и Энвер Лисин покидают московский "Спартак" в связи с истечением срока действия контрактов, сообщает официальный Твиттер столичных.
– Клуб благодарит хоккеистов и желает успехов в дальнейшей карьере, – написал "Спартак" в Твиттере.
В связи с истечением срока действия контрактов #Спартак покидают 7 игроков: защитники Всеволод Сорокин, Дмитрий Калинин, Михаил Григорьев, нападающие Бен Максвелл, Артём Воронин, Максим Трунёв, Энвер Лисин.
Клуб благодарит хоккеистов и желает успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/GafqUwq7pA
– Spartak Moscow (@spartak_hc) 1 мая 2019 г.
В связи с истечением срока действия контрактов #Спартак покидают 7 игроков: защитники Всеволод Сорокин, Дмитрий Калинин, Михаил Григорьев, нападающие Бен Максвелл, Артём Воронин, Максим Трунёв, Энвер Лисин.
Клуб благодарит хоккеистов и желает успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/GafqUwq7pA
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