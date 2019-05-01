В связи с истечением срока действия контрактов #Спартак покидают 7 игроков: защитники Всеволод Сорокин, Дмитрий Калинин, Михаил Григорьев, нападающие Бен Максвелл, Артём Воронин, Максим Трунёв, Энвер Лисин.

Клуб благодарит хоккеистов и желает успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/GafqUwq7pA