Нападающий «Лады» Джозефс: «При 4:0 не расслаблялись, знали, что ЦСКА не сдается»
Форвард «Лады» Трой Джозефс объяснил, почему тольяттинцы едва не растеряли преимущество в 4 шайбы в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:3).
«Когда мы вышли вперед, то старались играть еще лучше, потому что знаем, что ЦСКА никогда не сдается. Мы старались играть с такой же уверенностью, как в первом периоде, но из-за игры от обороны все же позволили сопернику вернуться в игру», — приводит слова Джозефса ТАСС.
Канадский хоккеист провел 26 игр в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24 и набрал 18 (11+7) очков.
«Лада» с 37 очками в 29 матчах возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.
Источник: ТАСС
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|39
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|27
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|4
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|25
|15
|10
|32
|5
|ЦСКА
|26
|14
|12
|30
|6
|Северсталь
|25
|12
|13
|28
|7
|Динамо Мн
|24
|12
|12
|27
|8
|СКА
|25
|13
|12
|26
|9
|Сочи
|26
|12
|14
|26
|10
|Куньлунь РС
|30
|8
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|11
|Витязь
|26
|7
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|17:00
|
Куньлунь РС – Северсталь
|1 : 3
|5.11
|17:00
|
ЦСКА – Лада
|3 : 4
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