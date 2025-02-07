Джозефс: «У Разина высокие требования к игрокам»

Нападающий «Металлурга» Трой Джозефс рассказал, как ему работа с главным тренером команды Андреем Разиным.

«Разин эмоциональный человек и всегда хочет выигрывать. Именно этого ты всегда ждешь от тренера. У него высокие требования к игрокам команды. После чемпионства в прошлом сезоне все хотят повторить успех, в этом клубе есть философия победителей. Здесь важна победа в каждой игре.

Несколько слов по-английски он знает. Но многие ребята в команде могут выступить в качестве переводчика. В КХЛ у меня уже были тренеры, которые не говорят по-английски, так что это привычно», — цитирует «РБ Спорт» Джозефса.