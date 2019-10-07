Продолжается регулярный чемпионат КХЛ, и в ближайшие дни состоятся два интересных матча — 7 октября в 19.30 в Санкт-Петербурге СКА примет «Спартак», а 8 октября в 19.00 «Локомотив» сыграет в Ярославле с «Ак Барсом». О самых интересных ставках рассказывает журналист «СЭ» Павел Климовицкий.

СКА — «Спартак»: фора 1.50 красно-белым

Москвичи разгромно уступили ЦСКА (3:9), но матч против чемпиона нужно выносить за скобки — в играх против команд, которые ближе к нынешнему СКА по классу («Авангард», «Автомобилист», «Салават Юлаев», «Магнитка») «Спартак» либо побеждал, либо проигрывал в упорной борьбе. А на бывшую команду Олег Знарок настроит красно-белых, как на последний бой.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на фору 1.50 «Спартаку» — 2.05

«Локомотив» — «Ак Барс»: гости победят

«Локомотив» после отставки Крэйга Мактавиша не только не выправился, но продолжает тонуть, а вот «Ак Барс» на старте сезона производит фантастическое впечатление — Дмитрий Квартальнов раскрепостил команду, которая была чересчур зажата в прошлом чемпионате с Зинэтулой Билялетдиновым.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу «Ак Барса» с учетом ОТ и буллитов — 1.85

Ставка для экспресса: СКА и «Спартак» забьют, а «Локомотив» не забросит больше двух шайб

Времена, когда от матча СКА — «Спартак» можно было ждать разгрома красно-белых с сухим счетом, прошли — хотя бы одну шайбу гости забьют. А в Ярославле хозяева вряд ли смогут многократно пробить Адама Рейдеборна или Тимура Билялова, кто бы ни играл — с обороной у «Ак Барса» все в порядке. Коэффициент на первое событие (обе команды забьют) — 1.30, на второе (тотал «Локомотива» меньше 2.5 шайб) — 1.60.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на экспресс — 2.08