В ближайшие дни в КХЛ состоятся два суперматча: 15 октября в 19.30 в Балашихе сыграют «Авангард» и СКА, а 16 октября в 19.30 в Москве встретятся столичные «Динамо» и ЦСКА. О самых интересных ставках на эти игры рассказывает журналист «СЭ» Павел Климовицкий.

«Авангард» — СКА: — фора ноль «Ястребам»

— CКА после трехматчевой серии поражений обыграл «Автомобилист» и «Торпедо», но не убедил, что с такой игрой будет на постоянной основе набирать очки. «Авангард» в этом сезоне не стабильнее питерцев, но у проблем «Ястребов» есть объективные причины — жуткое количество травм. В удачных матчах они смотрятся на уровне прошлого сезона, когда дошли до финала плей-офф.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на фору 0 «Авангарда» — 1,86

«Динамо» — ЦСКА: Индивидуальный «Тотал» меньше 1,5 бело-голубым

— За 17 матчей чемпионата ЦСКА пропустил 23 шайбы — немногим больше одного гола за игру. Армейцы не всегда громят оппонентов, как случилось в другом дерби со «Спартаком», но в обороне у них полный порядок — особенно в тех матчах, в которых они мотивированы. Забить Сорокину или Юханссону даже раз — уже хороший результат. Забить два — чуть ли не подвиг.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на Инд. «Тотал» меньше 1,5 «Динамо» — 1,80

Ставка для экспресса: «Авангард» и СКА забьют больше четырех голов, а ЦСКА победит в основное время

— За последние пару лет ЦСКА выиграл у «Динамо» пять из пяти матчей в регулярках КХЛ и еще четыре из пяти в плей-офф. У бело-голубых банально нет козырей, чтобы что-то противопоставить армейцам.

В игре «Авангарда» и СКА вряд ли стоит ждать «сухарей»: сейчас ни у одних, ни у других оборона не действует идеально, и команды скорее будут искать счастья в атаке.

Коэффициент на «Тотал» больше 4,5 в матче в Балашихе — 1,65, на победу ЦСКА в основное время — 1,55

Коэффициент БК «Лига Ставок» на экспресс — 2,55

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