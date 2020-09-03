Три шайбы первого звена принесли «Салавату» победу над «Торпедо»

«Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Торпедо» со счетом 3:2.

На шайбы Маркуса Гранлунда, Тему Хартикайнена и Сакари Маннинена хозяева ответили точными бросками Энди Миле и Джордана Шварца.

В следующем матче «Салават» сыграет с «Северсталью» 5 сентября, «Торпедо» в этот же день встретится с «Сибирью».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Голы: Гранлунд — 1 (бол., Сошников), 1:31 — 0:1. Хартикайнен — 1 (Маннинен, Гранлунд), 19:14 — 0:2. Миле — 1 (бол., Жафяров, Уайдмэн), 25:45 — 1:2. Маннинен — 1 (бол., Лисовец, Гранлунд), 48:01 — 1:3. Шварц — 1 (бол., Уайдмэн, Жафяров), 57:05 — 2:3.

Вратари: Тихомиров (56:56 — 57:05, 59:25) — Метсола.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 30 (7+14+9) — 32 (18+6+8).

Судьи: Франо, Хрибик.

3 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».