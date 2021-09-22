Три матча с участием «Сибири» перенесены

В связи с обращением руководства «Сибири» в целях оптимизации логистики и сокращения расходов клуба, а также по согласованию с «Куньлунь Ред Стар» и «Ак Барсом», КХЛ, в соответствии со статьей 56 Спортивного регламента КХЛ, приняла решение о переносе даты проведения матча:

№ 302 «Ак Барс» — «Сибирь» с 3 на 4 ноября 2021 года;

№ 311 «Куньлунь Ред Стар» — «Сибирь» с 5 на 6 ноября 2021 года.

В связи с обращением руководства «Спартака» из-за загруженности ДС «Мегаспорт», а также по согласованию с «Сибирью», лига, в соответствии со статьей 56 Спортивного регламента КХЛ, приняла решение о переносе даты проведения матча:

№ 324 «Спартак» — «Сибирь» с 7 на 8 ноября 2021 года.