Тревор Мерфи заявил, что не считает себя лучшим защитником КХЛ

Защитник «Сибири» Тревор Мерфи рассказал «СЭ», чувствует ли себя лучшим защитником КХЛ.

— Говорят, что на Матче Звезд обычно играют расслабленно. Но команда дивизиона Чернышева вышла очень заряженной.

— Да, поговорили в раздевалке перед игрой, вышли очень заряженными. Хотели выиграть перед болельщиками.

— Играете в одной команде с принципиальными соперниками из «Авангарда». Легко ли делить с ними скамейку?

— На самом деле дружелюбная атмосфера, все общаются. Дети игроков тоже ходят в раздевалке. Наоборот: очень весело.

— Второй раз участвуете в Матче Звезд, второй раз удачно. Чувствуете себя лучшим защитником КХЛ?

— Я так не считаю. Просто делаю все, что могу, делаю свою работу, — сказал Мерфи.

9 февраля команда Дивизиона Чернышева победила Дивизион Боброва в финале FONBET Матча звезд КХЛ — 9:8. 29-летний Мерфи оформил хет-трик. До этого он стал победителем конкурса на самый сильный бросок в рамках мероприятия.