Третьяк заявил, что сокращение лимита на легионеров необходимо для развития российского хоккея
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк объяснил, как ужесточение лимита на легионеров в КХЛ поможет отечественному хоккею.
«Прежде всего отмечу, что решение о сокращении иностранцев было очень глубоко проработано. Мы опросили очень многих тренеров, провели консультации со специалистами и руководителями, которые занимаются развитием детского, юношеского и профессионального хоккея в регионах. И на всех уровнях услышали мнение о том, что молодым российским игрокам нужны новые карьерные лифты, новые рабочие места — в том числе за счет ужесточения лимита. В сегодняшних реалиях этот шаг необходим для развития отечественного хоккея. Ограничение количества иностранцев позитивно повлияет на самые разные аспекты хоккейной отрасли — как спортивные, так и экономические», — приводит слова Третьяка ТАСС.
Он также заявил, что в командах КХЛ российской молодежи просто не позволяют конкурировать с иностранцами. По его словам, у легионеров привилегированный, неприкосновенный статус.
В апреле этого года Федерация хоккея России (ФКР) обратилась к Министерству спорта РФ с предложением о сокращении числа иностранных игроков в заявках команд с пяти до трех.
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|11
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|44
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|14
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|23
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|5
|26
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|32
|22
|10
|46
|2
|Металлург
|32
|20
|12
|44
|3
|Сибирь
|35
|20
|15
|43
|4
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|34
|19
|15
|42
|5
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|32
|17
|15
|41
|6
|Авангард
|32
|18
|14
|39
|7
|Трактор
|34
|14
|20
|32
|8
|Ак Барс
|32
|13
|19
|32
|9
|Барыс
|33
|14
|19
|30
|10
|Нефтехимик
|32
|14
|18
|29
|11
|Амур
|31
|12
|19
|29
|23.11
|15:30
|
Сибирь – Амур
|- : -
|23.11
|16:30
|
Авангард – Спартак
|- : -
|23.11
|16:30
|
Барыс – Ак Барс
|- : -
|23.11
|17:00
|
Металлург – Сал. Юлаев
|- : -
|23.11
|17:00
|
Трактор – Автомобилист
|- : -