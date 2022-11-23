Третьяк заявил, что сокращение лимита на легионеров необходимо для развития российского хоккея

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк объяснил, как ужесточение лимита на легионеров в КХЛ поможет отечественному хоккею.

«Прежде всего отмечу, что решение о сокращении иностранцев было очень глубоко проработано. Мы опросили очень многих тренеров, провели консультации со специалистами и руководителями, которые занимаются развитием детского, юношеского и профессионального хоккея в регионах. И на всех уровнях услышали мнение о том, что молодым российским игрокам нужны новые карьерные лифты, новые рабочие места — в том числе за счет ужесточения лимита. В сегодняшних реалиях этот шаг необходим для развития отечественного хоккея. Ограничение количества иностранцев позитивно повлияет на самые разные аспекты хоккейной отрасли — как спортивные, так и экономические», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Он также заявил, что в командах КХЛ российской молодежи просто не позволяют конкурировать с иностранцами. По его словам, у легионеров привилегированный, неприкосновенный статус.

В апреле этого года Федерация хоккея России (ФКР) обратилась к Министерству спорта РФ с предложением о сокращении числа иностранных игроков в заявках команд с пяти до трех.