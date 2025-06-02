Третьяк — о Ротенберге: «Он создал в СКА лучшую систему подготовки спортсменов»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подвел итоги работы Романа Ротенберга на посту главного тренера СКА.

«В совете директоров СКА, видимо, решили, что седьмое место в регулярке и непопадание в основную группу команд, борющихся за чемпионский титул, является неудовлетворительным результатом. Но надо отдать должное Ротенбергу — он создал лучшую систему подготовки спортсменов. Знаю, что каждый хоккеист мечтал поиграть в СКА, потому что там созданы прекрасные условия, тренировочная база, материальное обеспечение. И 20 тысяч человек приходит на каждый матч. Это доказывает, что проведена большая работа, и это его большая заслуга», — цитирует Третьяка ТАСС.

2 июня СКА объявил об уходе Ротенберга с поста главного тренера команды. На этом посту его сменил Игорь Ларионов.