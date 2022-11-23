Третьяк заявил, что благодаря ужесточению лимита в КХЛ в клубах появится 40 новых позиций для россиян

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что ужесточение лимита на легионеров в КХЛ позволит появиться 40 новым позициям для россиян в клубах лиги.

«Система детско-юношеского хоккея каждый год выпускает сотни талантливых игроков. Далеко не все получают шанс перейти в профессионалы, поскольку в чемпионате России не так много свободных мест. Но мы даем лучшим молодым хоккеистам новое окно возможностей. После ужесточения лимита появится 40 новых позиций в составах команд КХЛ. Пока их занимают иностранцы. Но со следующего сезона эти вакансии освободятся для отечественных спортсменов.

В реальности появится почти 100 новых рабочих мест. Ведь на профессиональном уровне есть конкуренция, на каждую позицию смогут претендовать по два-три перспективных хоккеиста. Кто лучше проявит себя, кто лучше работает на тренировках и использует свои шансы в матчах чемпионата — тот и будет играть на самом высоком уровне», — приводит ТАСС слова Третьяка.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что лимит на легионеров в КХЛ будет ужесточен в следующем году. В данный момент клубы могут заявлять до пяти легионеров, со следующего сезона число иностранцев будет снижено до трех.