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Третьяк высказался о возвращении в КХЛ налога на иностранных вратарей

14:02
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал тот факт, что четыре основных вратаря клубов-полуфиналистов плей-офф КХЛ являются легионерами.

«Меня это волнует как президента Федерации хоккея России, — цитируют Третьяка «Известия». — Потому что мне нужны кандидаты в сборную, поскольку мы не знаем, приедут ребята из НХЛ или нет. То, что Самонов сыграл и сыграл хорошо, очень радует. Трудно сказать, почему все четыре лучшие команды играли с иностранными вратарями, но их вообще в этом сезоне в КХЛ довольно много. Нужно все-таки обратить внимание, чтобы больше нашим молодым ребятам доверяли. Нужно ли вернуть налог на иностранных вратарей? Посмотрим, посмотрим».

В финале Западной конференции ЦСКА ведет в серии со СКА со счетом 2-0. На Востоке «Авангард» обыграл «Ак Барс» в стартовом матче серии.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1146514/aleksei-fomin/shalunova-vystrel-kak-tcentrforvard-snova-prines-tcska-pobedu-v-plei

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