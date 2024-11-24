Третьяк на открытии мемориальной доски Тихонову: «Он очень много сделал для хоккея»

Трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал открытие мемориальной доски заслуженному тренеру СССР по хоккею Виктору Тихонову.

«Мы вспоминаем великого человека. Сколько он выиграл! Он очень много сделал для хоккея. Ему доверили великий пост — возглавлять сборную. Главное — помнить о нем, воспитывать новых тренеров. Мемориальную доску объявляю открытой», — сказал Третьяк.

Тихонов в качестве главного тренера трижды приводил сборную СССР и Объединенную команду к титулу олимпийского чемпиона (1984, 1988, 1992) и восемь раз — к званию чемпиона мира. Московский ЦСКА под его руководством 12 раз выигрывал чемпионат СССР.