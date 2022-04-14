Третьяк: «Серия между ЦСКА и СКА в плей-офф КХЛ была достойна финала»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что полуфинальная серия Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА (4-3) была достойна финала.

«Достойный полуфинал, две команды показали хороший хоккей. Держали напряжение аудитории и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Эта серия была бы достойна финала», — сказал Третьяк ТАСС.

ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, выиграв заключительный, седьмой матч полуфинала в Санкт-Петербурге у СКА со счетом 3:0.

«Начали как в финале чемпионата мира: очень аккуратно, команды боялись ошибиться. Поэтому первый период не был таким мобильным. Во втором ЦСКА рискнул, стал более активно действовать и забил два гола, еще моменты были. Если же ты не забиваешь, то не выигрываешь», — добавил Третьяк.

ЦСКА в финале сыграет с «Металлургом», серия стартует 18 апреля.