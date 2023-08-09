Третьяк считает натурализацию хоккеистов большим шагом

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о решении легионеров принять гражданство РФ.

«Взять гражданство другой страны — это большой шаг, — цитирует РИА Новости Третька. — Считаю ли это обходом лимита? Многие специалисты говорят об этом. Посмотрим, что будет дальше. Изменения в регламенте? Посмотрим, как будут развиваться события».

Ранее американский форвард «Авангарда» Буше допустил получение российского гражданства. Также о желании получить гражданство РФ заявил канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик.

1 августа американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл получил российский паспорт. 27 июля президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ Менелла.