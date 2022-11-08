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Сегодня, 09:59

Третьяк считает, что Знарку нужно создать хорошую атмосферу в «Ак Барсе» для достижения успеха

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что главному тренеру «Ак Барса» Олегу Знарку необходимо создать здоровую атмосферу внутри команды для достижения успехов в КХЛ.

«Знарок — опытный тренер, — приводит слова Третьяка ТАСС. — Сейчас для него, по моему мнению, важно иметь хорошую атмосферу в коллективе. Со звездами сложно работать, и нужно сделать так, чтобы все были единой целью, и это его задача — создать монолитный коллектив. Я не пользуюсь слухами, что там творится, но с теми звездами, которые сейчас есть, такой результат не годится. Думаю, он должен найти со всеми контакт и все расставить на места. Главное — это успех команды, и нужно объединить весь коллектив. Из 11 матчей девять проиграть — это значит, что что-то в коллективе не то. В коллективе искать корень проблем».

После 26 матчей «Ак Барс» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 28 очков.

Источник: https://tass.ru/sport/16267449
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Владислав Третьяк
Олег Знарок
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