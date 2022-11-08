Третьяк считает, что Знарку нужно создать хорошую атмосферу в «Ак Барсе» для достижения успеха
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что главному тренеру «Ак Барса» Олегу Знарку необходимо создать здоровую атмосферу внутри команды для достижения успехов в КХЛ.
«Знарок — опытный тренер, — приводит слова Третьяка ТАСС. — Сейчас для него, по моему мнению, важно иметь хорошую атмосферу в коллективе. Со звездами сложно работать, и нужно сделать так, чтобы все были единой целью, и это его задача — создать монолитный коллектив. Я не пользуюсь слухами, что там творится, но с теми звездами, которые сейчас есть, такой результат не годится. Думаю, он должен найти со всеми контакт и все расставить на места. Главное — это успех команды, и нужно объединить весь коллектив. Из 11 матчей девять проиграть — это значит, что что-то в коллективе не то. В коллективе искать корень проблем».
После 26 матчей «Ак Барс» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 28 очков.
|Западная конференция
|И
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|1
|СКА
|27
|25
|2
|51
|2
|Локомотив
|27
|18
|9
|39
|3
|ЦСКА
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|17
|9
|39
|4
|Динамо М
|27
|16
|11
|36
|5
|Торпедо
|27
|16
|11
|33
|6
|Витязь
|27
|12
|15
|30
|7
|Динамо Мн
|27
|12
|15
|28
|8
|Спартак
|28
|11
|17
|27
|9
|Северсталь
|27
|10
|17
|26
|10
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|10
|19
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|11
|Сочи
|25
|3
|22
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|27
|17
|10
|39
|2
|Металлург
|27
|17
|10
|37
|3
|Автомобилист
|26
|16
|10
|34
|4
|Сибирь
|29
|15
|14
|33
|5
|Адмирал
|27
|14
|13
|32
|6
|Авангард
|27
|13
|14
|29
|7
|Ак Барс
|26
|12
|14
|28
|8
|Трактор
|28
|12
|16
|27
|9
|Барыс
|27
|12
|15
|25
|10
|Нефтехимик
|26
|10
|16
|21
|11
|Амур
|25
|8
|17
|20
|8.11
|12:00
|
Амур – Динамо М
|- : -
|8.11
|12:30
|
Адмирал – СКА
|- : -
|8.11
|16:30
|
Барыс – Витязь
|- : -
|8.11
|19:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|8.11
|19:00
|
Северсталь – Автомобилист
|- : -