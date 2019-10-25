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Третьяк считает, что уровень игры команд КХЛ в нынешнем сезоне улучшился по сравнению с предыдущими

10:09
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что уровень игры команд КХЛ в нынешнем сезоне улучшился по сравнению с предыдущими.

— Вообще уровень КХЛ поднялся, — приводит ТАСС слова Третьяка. — Есть «Витязь» и «Адмирал», которые идут в лидирующей группе, сейчас хорошую игру показывает «Амур» и выигрывает. В этом и заключается хоккей, чтобы в каждой игре никто не знал, выиграет команда или проиграет, чтобы были конкурентные соревнования.

Конечно, удивил «Металлург», показывал не очень сильную игру в начале сезона. «Автомобилист» в прошлом году занял первое место на Востоке, а сейчас тоже огорчает своих поклонников. Почти все команды играют нестабильно, есть поражения, есть яркие победы.

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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