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Третьяк считает, что ЦСКА по силам сравнять счет в серии с «Авангардом»

26 апреля 2021, 23:33
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал поражение ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом» (0:2).

«Боевая серия, играют две достойные команды. Оба вратаря сегодня хорошо сыграли. Проблема ЦСКА сегодня была в том, что нападающие не забивали, а если не делать этого, то и не выиграть», — цитирует ТАСС президента ФХР.

Также Третьяк считает, что армейцы смогут сравнять счет в серии.

«Может, почему нет? Это две равные команды, все может быть», — сказал Третьяк.

«Авангард» вышел вперед в серии — 3-2. Шестая игра противостояния пройдет подмосковной в Балашихе 28 апреля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11249567

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