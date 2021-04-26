Третьяк считает, что ЦСКА по силам сравнять счет в серии с «Авангардом»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал поражение ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом» (0:2).

«Боевая серия, играют две достойные команды. Оба вратаря сегодня хорошо сыграли. Проблема ЦСКА сегодня была в том, что нападающие не забивали, а если не делать этого, то и не выиграть», — цитирует ТАСС президента ФХР.

Также Третьяк считает, что армейцы смогут сравнять счет в серии.

«Может, почему нет? Это две равные команды, все может быть», — сказал Третьяк.

«Авангард» вышел вперед в серии — 3-2. Шестая игра противостояния пройдет подмосковной в Балашихе 28 апреля.