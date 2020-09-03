Третьяк рассказал, чего не хватало в стартовом матче сезона КХЛ

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что не хватало эмоций в первом матче нового сезона КХЛ из-за незаполненных трибун. В среду, 2 сентября, «Ак Барс» в овертайме выиграл у ЦСКА (3:2 ОТ).

— Не хватает эмоций при незаполненных трибунах — их, конечно, больше, когда стадион забит до отказа, — цитируют «Известия» Третьяка. — Но хочу сказать, что хоккеисты не разочаровали. В этом матче было очень много опасных моментов, хорошая игра вратарей и нападающих, соперники демонстрировали большие скорости. Наверное, игроки соскучились по таким матчам. Хоккей был очень интересный: буллит, овертайм, красивые голы и хороший накал. ЦСКА без Кирилла Капризова, может быть, обеднел, но все-таки команда имела больше моментов, чем Казань. Хорошо играла, но не забила. Думаю, у армейцев неплохо сыграл в воротах Шарыченков. Как, впрочем, и его коллега из «Ак Барса» Адам Рейдеборн. В целом, мне кажется, эта игра понравилась болельщикам.