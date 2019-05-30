Третьяк рад, что налог на иностранных вратарей в КХЛ дает результаты

Президент ФХР Владислав Третьяк в интервью "Известиям" в очередной раз объяснил, почему в КХЛ был введен налог на иностранных голкиперов. Также он отметил, что для вратарей регулярно проводятся мастер-классы.

– В последние годы среди молодых отечественных голкиперов сумасшедшая конкуренция. Что помогло воспитать целое поколение вратарей, таких как Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин и другие?

– А вы помните, какая критика была в адрес ФХР, когда сборной России просто не с кем было ехать на чемпионат мира? В 2008 году я буквально молился, чтобы Евгений Набоков приехал на мировое первенство в Квебеке. Конечно, желал ему удачи в Кубке Стэнли, но в три часа ночи смотрел его матч за "Сан-Хосе" и мысленно надеялся, что он не пройдет дальше. И как только команда вместе с Женей в последней игре серии уступила "Далласу", я тут же позвонил Набокову и пригласил в сборную. Потому что в тот момент травмировался Саша Еременко, а до этого Семен Варламов сломал ногу, играя в баскетбол. И у нас оставался только не имевший международного опыта Миша Бирюков. И все! Больше никого не было – в Казани основной вратарь иностранец, в Магнитогорске – тоже. Во всех тогдашних топ-клубах в воротах легионеры. А у меня задача – выиграть чемпионат мира. Именно по этому результату судят федерацию.

– Поэтому был введен налог на иностранных вратарей в КХЛ?

– Да, мы сказали клубам: платите нам 9 миллионов рублей и берите иностранного вратаря. Либо не давайте нам денег, но тогда в воротах должны играть русские. И прописали это в регламенте. В итоге не самым богатым клубам вроде новокузнецкого "Металлурга" делать было нечего – стали ставить наших ребят. Так появились и Сергей Бобровский, и другие вратари. К тому же сейчас мы проводим много семинаров и мастер-классов с парнями из детских школ по всей стране. Зачастую я лично их провожу. В каждой из юношеских команд есть специализированный тренер вратарей, хотя еще недавно такого не было. Таким образом, уже сейчас в двух топ-клубах КХЛ – ЦСКА и СКА – играют молодые Сорокин и Шестеркин, в ярославском "Локомотиве" появился Илья Коновалов, только что Петербург подписал талантливого парня Петра Кочеткова из системы "Сочи". Теперь мы хотим подобным образом подтянуть конкуренцию и среди защитников – недавно специально для них проводили сбор в Сочи. И это не единичный случай. Может быть, со стороны не очень видно, но мы активно привлекаем наших прославленных мастеров из числа вратарей и защитников, чтобы они проводили тренировочные лагеря со своими юными коллегами по амплуа и постепенно поднимали их уровень. И очень рады, что работа с голкиперами уже дала результат.

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