Третьяк прокомментировал ситуацию с отказом «Йокерита» лететь в Минск на матч КХЛ

Президент ФХР Владислав Третьяк в беседе с «СЭ» прокомментировал отказ «Йокерита» лететь на матч с минским «Динамо».

— Я всегда считал, что спорт вне политики, — заявил Третьяк «СЭ». — У «Йокерита» уже второй такой случай, они и на плей-офф отказались ехать. Но тогда они не полетели из-за коронавируса, это понятно. А политика — это другое дело. Считаю, что хоккей всегда как-то отходил от политики. Поэтому уже Континентальная хоккейная лига сама должна принимать решение по регламенту — как наказывать или не наказывать команду. (Сергей Федоров)

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