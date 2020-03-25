Третьяк прокомментировал досрочное завершение сезона в КХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал досрочное завершение сезона-2019/20 в КХЛ в связи с пандемией коронавируса.

— В этой непростой ситуации ФХР считает своим долгом заявить, что с оптимизмом смотрит в будущее, — приводит официальный сайт федерации слова Третьяка. — В случае улучшения эпидемиологической ситуации в стране и отмены ограничений на проведение спортивных мероприятий подготовка игроков сборных команд по хоккею будет возобновлена уже в этом сезоне.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 428 220 человек. Умерших — 19 101, выздоровевших — 109 241. В России на данный момент 658 случаев заражения, умерших нет.

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