Третьяк объяснил свои слова о падении посещаемости на матчах КХЛ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в разговоре с «СЭ» прокомментировал свои слова о падении посещаемости в КХЛ.

«Сейчас в КХЛ действительно много матчей. Наши люди правда не привыкли ходить три раза в неделю на хоккей. Это естественно. Оттого и такая посещаемость», — сказал Третьяк «СЭ».

1 марта функционер заявил, что посещаемость матчей ухудшилась, потому что «не каждая жена отпустит своего мужчину в неделю три-четыре раза на хоккей».