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Третьяк — о словах Квартальнова: «И в советском, и в российском хоккее главная наша команда — сборная»

20:18
Владислав Третьяк. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владислав Третьяк. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал заявление главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова, который раскритиковал ранний вызов игроков «Ак Барса» в сборную для подготовки к Кубку Первого канала.

— У нас есть календарь, который подписан ФХР и КХЛ, — сказал Третьяк. — Пандемия внесла свои изменения. Матч, который состоялся между «Ак Барсом» и «Йокеритом», был отменен и не вписывался в календарь. Игроки, вызванные в сборную, должны играть за сборную. И в советском, и в российском хоккее главная наша команда — сборная, за которую болеет вся страна.

Кубок Первого канала пройдет с 17 по 20 декабря.

(Михаил Скрыль)

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