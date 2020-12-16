Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал заявление главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова, который раскритиковал ранний вызов игроков «Ак Барса» в сборную для подготовки к Кубку Первого канала.

— У нас есть календарь, который подписан ФХР и КХЛ, — сказал Третьяк. — Пандемия внесла свои изменения. Матч, который состоялся между «Ак Барсом» и «Йокеритом», был отменен и не вписывался в календарь. Игроки, вызванные в сборную, должны играть за сборную. И в советском, и в российском хоккее главная наша команда — сборная, за которую болеет вся страна.

Кубок Первого канала пройдет с 17 по 20 декабря.

(Михаил Скрыль)