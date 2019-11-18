Третьяк не исключает, что Овечкин вернется в КХЛ ради Олимпиады

Президент ФХР Владислав Третьяк считает, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин ради участия в Олимпийских играх-2022 может вернуться в КХЛ.

— В 2021 году контракт с «Вашингтоном» заканчивается у Александра Овечкина. Есть вероятность, что он покинет НХЛ на сезон ради возможности участвовать в Играх-2022?

— Я бы не исключал такого развития событий, — цитируют «Известия» Третьяка, — Саша выиграл много индивидуальных призов в НХЛ, взял Кубок Стэнли. Знаю, что он очень хочет стать олимпийским чемпионом, и в Пекине это может быть последняя возможность. Посмотрим, как все сложится на деле. Он сам должен принять решение о продолжении своей карьеры. Возможно, один из клубов КХЛ сделает ему такое предложение, от которого нельзя будет отказаться.