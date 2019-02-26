"Третий период – очень обидные моменты". Немировски - об игре с "Барысом"

Главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски после поражения в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ против "Барыса" (1:4) заявил, что третий период получился обидным для его команды.

- Первый период "Барыс" хорошо двигался, играл много в нашей зоне, - приводит слова Немировски официальный сайт "Барыса". - Но нам удалось забить первыми. Второй период начали играть чуть получше, несмотря на то, что пропустили. Третий период – очень обидные моменты, смотрели мы их на видео. Но они решили игру. Счет 1-0, играем дальше.

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