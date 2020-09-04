Тренин станет игроком СКА? Он может получить 13-й номер

Нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин станет игроком СКА. Агент игрока Шуми Бабаев выложил в социальных сетях фотографию своего клиента, который позирует со свитером СКА с 13-м номером и своей фамилией на спине.

Ранее вице-президент СКА Роман Ротенберг провел встречу с хоккеистом и выразил заинтересованность в том, чтобы Тренин играл в СКА и сборной России в предстоящем сезоне.

23-летний Тренин набрал 6 (2+4) очков в 21 матче в НХЛ за «Предаторз».