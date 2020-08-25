Тренин провел встречу с Романом Ротенбергом

Российский нападающий Яков Тренин может продолжить карьеру в СКА. Он провел встречу с вице-президентом клуба Романом Ротенбергом, сообщил в Instagram агент игрока Шуми Бабаев.

Ранее 23-летний форвард, выступающий за «Нэшвилл» в НХЛ, стал частью трехстороннего обмена между СКА, «Трактором» и «Металлургом». Вместо прав на Тренина «Трактор» усилился защитником петербуржцев Владиславом Семиным.

Тренин, который является воспитанником «Трактора», переехал за океан в 2014 году, поиграв в Юниорской лиге Квебека, а также в АХЛ и основной команде «Нэшвилла» в НХЛ. В текущем сезоне он провел за «Хищников» 21 матч, заработав 6 (2+4) очков.