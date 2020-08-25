Тренин провел встречу с Романом Ротенбергом
Российский нападающий Яков Тренин может продолжить карьеру в СКА. Он провел встречу с вице-президентом клуба Романом Ротенбергом, сообщил в Instagram агент игрока Шуми Бабаев.
Яков Тренин @trenin13 в Санкт-Петербурге встретился с главой штаба национальной сборной России @russiahockey Романом Ротенбергом @rotenberg81 и посетил базу питерского СКА @hcska Роман Борисович высказал заинтересованность в возвращение Тренина в Россию, в армейский клуб, который поменял права на игрока в середине мая. #hockey #khl #nhl #mhl #vhl #forward #hockeyforward #hockeyplayer #hockeyplayers #хоккеи? #ялюблюхоккеи? #хоккеист #хоккеисты #хоккеисты? #кхл #нхл #вхл #мхл #спортивноеагентсвошумибабаева #питер #занамипитер #ска #сборнаяроссии #хоккейроссии #краснаямашина
Ранее 23-летний форвард, выступающий за «Нэшвилл» в НХЛ, стал частью трехстороннего обмена между СКА, «Трактором» и «Металлургом». Вместо прав на Тренина «Трактор» усилился защитником петербуржцев Владиславом Семиным.
Тренин, который является воспитанником «Трактора», переехал за океан в 2014 году, поиграв в Юниорской лиге Квебека, а также в АХЛ и основной команде «Нэшвилла» в НХЛ. В текущем сезоне он провел за «Хищников» 21 матч, заработав 6 (2+4) очков.