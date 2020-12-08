Тренин: «Хотел бы извиниться перед болельщиками СКА, не имеем права так играть»

Форвард СКА Яков Тренин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (3:4 ОТ).

«Хотел бы извиниться перед болельщиками, не имеем права так играть. Начали хорошо, потом ненужные удаления, которые дали шанс сопернику. Не первый раз такое случается, нужно работать над вторыми периодами и дожимать соперника», — приводит слова Тренина официальный сайт КХЛ.