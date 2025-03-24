Тренеры КХЛ заработали в этом сезоне больше миллиарда рублей

«СЭ» стали известны зарплаты всех главных тренеров КХЛ, работавших с клубами лиги в этом сезоне.

Всего 27 человек (включая пятерых уволенных, Виктор Костюченок из «Амура» так и остался с припиской «исполняющий обязанности», поэтому не вошел в наш список) заработали около 1,05 миллиарда рублей.

На первом месте рейтинга — главный тренер ЦСКА Илья Воробьев с зарплатой 90 миллионов.

Полный рейтинг зарплат тренеров КХЛ — здесь.