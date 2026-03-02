Тренеру «Авангарда» Завьялову наложили четыре шва после попадания шайбы в матче со «Спартаком»

Помощнику главного тренера «Авангарда» Александр Завьялов во время матча FONBET Чемпионата КХЛ со «Спартаком» наложили четыре шва на лоб после попадания шайбы в голову, сообщил генеральный менеджер омского клуба Алексей Сопин.

Встреча прошла в Москве и завершилась победой «Авангарда» со счетом 4:1. Во втором периоде Завьялов покинул тренерскую скамейку после того, как шайба попала ему в голову.

«Четыре шва, Александр Васильевич — отличный хоккеист в прошлом и тренер, ему это не впервой, видимо, было. Это не в его жизненных принципах — отступать, быть с командой всегда», — цитирует Сопина ТАСС.

Следующий матч «Авангард» проведет 4 марта на выезде против московского «ЦСКА». С 88 очками команда занимает второе место в Восточной конференции КХЛ.