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Тренерский штаб «Спартака» определился с составом

16:42
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Тренерский штаб московского «Спартака» определился с составом команды на предстоящий сезон.

«Клуб движется вперед, есть определенные амбиции, приводит слова спортивного директора клуба Павла Ни-Ли ТАСС. — То, что я вижу, методы работы Знарка, подход к делу и организации всех процессов у него не изменились. У ребят были тяжелые сборы, мало кто из них проходил такие нагрузки. Думаю, что тренерский штаб уже определился с составом».

Напомним, что Олег Знарок стал главным тренером московской команды в это межсезонье.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6779893

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