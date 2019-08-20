Тренерский штаб «Спартака» определился с составом

Тренерский штаб московского «Спартака» определился с составом команды на предстоящий сезон.

«Клуб движется вперед, есть определенные амбиции, приводит слова спортивного директора клуба Павла Ни-Ли ТАСС. — То, что я вижу, методы работы Знарка, подход к делу и организации всех процессов у него не изменились. У ребят были тяжелые сборы, мало кто из них проходил такие нагрузки. Думаю, что тренерский штаб уже определился с составом».

Напомним, что Олег Знарок стал главным тренером московской команды в это межсезонье.