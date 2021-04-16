Тренерский штаб Буцаева покинул «Нефтехимик»
19:23
«Нефтехимик» 16 апреля на официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с тренерским штабом Вячеслава Буцаева.
Вместе с главным тренером клуб покинут его помощники Александр Завьялов и Павел Костичкин. Ранее был уволен тренер вратарей Валерий Иванников.
Буцаев возглавлял команду из Нижнекамска с конца декабря 2018 года.
?ОФИЦИАЛЬНО?— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) April 16, 2021
Главный тренер Вячеслав Буцаев и тренеры Александр Завьялов, Павел Костичкин завершили свою работу в ХК «Нефтехимик».
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В нынешнем сезоне клуб не вышел в плей-офф КХЛ. Команда заняла 11-е место в таблице Востока, набрав 40 очков в 60 играх сезона.
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