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Тренерский штаб Буцаева покинул «Нефтехимик»

19:23
Вячеслав Буцаев. Фото ХК «Нефтехимик»
Вячеслав Буцаев. Фото ХК «Нефтехимик»
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«Нефтехимик» 16 апреля на официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с тренерским штабом Вячеслава Буцаева.

Вместе с главным тренером клуб покинут его помощники Александр Завьялов и Павел Костичкин. Ранее был уволен тренер вратарей Валерий Иванников.

Буцаев возглавлял команду из Нижнекамска с конца декабря 2018 года.

В нынешнем сезоне клуб не вышел в плей-офф КХЛ. Команда заняла 11-е место в таблице Востока, набрав 40 очков в 60 играх сезона.

Дополнительная информация:

https://hcnh.ru/news/club-life/spasibo-za-rabotu-/

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