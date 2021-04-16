Тренерский штаб Буцаева покинул «Нефтехимик»

«Нефтехимик» 16 апреля на официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с тренерским штабом Вячеслава Буцаева.

Вместе с главным тренером клуб покинут его помощники Александр Завьялов и Павел Костичкин. Ранее был уволен тренер вратарей Валерий Иванников.

Буцаев возглавлял команду из Нижнекамска с конца декабря 2018 года.

?ОФИЦИАЛЬНО?



Главный тренер Вячеслав Буцаев и тренеры Александр Завьялов, Павел Костичкин завершили свою работу в ХК «Нефтехимик».

https://t.co/QqgszZdZAi pic.twitter.com/teAVkztToA — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) April 16, 2021

В нынешнем сезоне клуб не вышел в плей-офф КХЛ. Команда заняла 11-е место в таблице Востока, набрав 40 очков в 60 играх сезона.